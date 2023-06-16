22-летняя жена Остапчука "беременна" – девушка неожиданно потеряла сознание в людном месте

Молодая жена шоумена Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская не на шутку испугала своих поклонников.

В сторис своей страницы в Instagram Полтавская, которая сейчас находится на отдыхе в Греции, сообщила, что потеряла сознание. Екатерина разместила снимок, на котором лежит под одеялом и понемногу приходит в себя:

"Потерять сознание – есть. Все идет по плану. Вообще ничего не помню, у меня такое впервые. Какая-то сука сглазила?" – задумалась жена Остапчука.

Жена Владимира Остапчука потеряла сознание / Фото: instagram.com/poka.tya

Однако поклонники уверены, что причина того, что Екатерина неожиданно впервые потеряла сознание, спрятана в другом. Фаны считают, что Полтавская может быть в положении. Ранее Владимир Остапчук признавался, что не против того, чтобы у него были еще дети. А Екатерина, в свою очередь, признавалась, что мечтает о многодетной семье, где будет по меньшей мере трое малышей. Вполне возможно, что от мечты супруги перешли к делу.

Как известно, у Владимира Остапчука есть двое детей от предыдущего брака с Еленой Войченко – 10-летняя дочь Эмилия и 5-летний сын Эван. У Екатерины пока детей нет.

Владимир Остапчук с дочерью / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Впрочем другие поклонники супругов считают, что злую шутку с Екатериной мог сыграть местный климат и Полтавской просто стало плохо под палящим солнцем Греции.

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