23-летний Дмитрий Волканов сорвал голос и шокировал, как это произошло: "Здоровье не железное"

Дмитрий Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

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Популярный украинский певец Дмитрий Волканов ошеломил, что сорвал голос.

Неприятными новостями артист поделился в Instagram-stories. Оказывается, проблемы с голосом у исполнителя внезапно появились прямо во время концерта. Певец говорит, что когда он исполнял одну из песен, у него прекратили смыкаться голосовые связки. Поэтому, сейчас 23-летний Волканов лечится и надеется, что в ближайшее время ему станет лучше.

"Во время концерта я сорвал голос... Во время исполнения одной из песен у меня просто перестали смыкаться голосовые связки... К сожалению, здоровье у меня не железное... Буду лечиться максимально быстро и эффективно...", - поделился певец.

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Пост Дмитрия Волканова / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Пока Дмитрий Волканов лечится, ему пришлось перенести концерты в городах Корсунь-Шевченковский и Кагарлык на другие даты. Артист делился, что не может поступить иначе, ведь сейчас петь не может, а исполнять песни под фонограмму - это не для него.

Напомним, недавно солист группы Ziferblat рассказал, как прямо перед "Евровидением-2025" у него возникли проблемы с голосом. Исполнитель Даниил Лещинский шокировал, какую болезнь у него обнаружили и почему врачи вообще запрещали петь.