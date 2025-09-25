ТСН в социальных сетях

Гламур
581
1 мин

23-летний Георгий Судаков во второй раз стал отцом: футболист впервые показал новорожденную

У звездной семьи родилась дочь.

Валерия Гажала
Георгий Судаков с женой

Георгий Судаков с женой

Украинский полузащитник "Бенфики", футболист Георгий Судаков сообщил о пополнении в семье.

Так, у спортсмена вместе с женой Елизаветой появилась на свет вторая дочь. Оказалось, девочка родилась еще 17 сентября ростом 51 см и весом более трех кг. Но Георгий с возлюбленной некоторое время скрывал это. В посте счастливые родители также рассекретили, что назвали маленькую кроху Златой.

Радостным событием супруги поделились в Instagram, показав первые кадры из роддома. На фото — семья попозировала с новорожденной. В частности, супруги показали, как их старшая дочь, трехлетняя Милана, встречает сестренку и нежно обнимает ее.

Дочь Георгия Судакова / © instagram.com/sudakov_11

Дочь Георгия Судакова / © instagram.com/sudakov_11

Дочери Георгия Судакова / © instagram.com/sudakov_11

Дочери Георгия Судакова / © instagram.com/sudakov_11

Дочь Георгия Судакова / © instagram.com/sudakov_11

Дочь Георгия Судакова / © instagram.com/sudakov_11

"Наш маленький мир родился. 17.09.2025", — написали Георгий и Лиза в своей совместной публикации.

Поклонники и звездные товарищи футболиста сразу засыпали семью поздравлениями, желая здоровья маме и малышам.

  • "Поздравления, здоровья вашей красивой семье" — Александра Кучеренко

  • "Это настоящее счастье! Самые искренние поздравления" — Григорий Решетник

  • Пусть ангелочек растет здоровеньким и послушным на радость счастливым родителям

Напомним, недавно певица Рианна также стала мамой. Звезда родила третьего ребенка и впервые показала его.

581
