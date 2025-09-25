- Дата публикации
-
23-летний Георгий Судаков во второй раз стал отцом: футболист впервые показал новорожденную
У звездной семьи родилась дочь.
Украинский полузащитник "Бенфики", футболист Георгий Судаков сообщил о пополнении в семье.
Так, у спортсмена вместе с женой Елизаветой появилась на свет вторая дочь. Оказалось, девочка родилась еще 17 сентября ростом 51 см и весом более трех кг. Но Георгий с возлюбленной некоторое время скрывал это. В посте счастливые родители также рассекретили, что назвали маленькую кроху Златой.
Радостным событием супруги поделились в Instagram, показав первые кадры из роддома. На фото — семья попозировала с новорожденной. В частности, супруги показали, как их старшая дочь, трехлетняя Милана, встречает сестренку и нежно обнимает ее.
"Наш маленький мир родился. 17.09.2025", — написали Георгий и Лиза в своей совместной публикации.
Поклонники и звездные товарищи футболиста сразу засыпали семью поздравлениями, желая здоровья маме и малышам.
"Поздравления, здоровья вашей красивой семье" — Александра Кучеренко
"Это настоящее счастье! Самые искренние поздравления" — Григорий Решетник
Пусть ангелочек растет здоровеньким и послушным на радость счастливым родителям
