23-летний сын Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа закрутил новый роман и впервые показал свою девушку

Парочка вместе посетила концерт The Rolling Stones, который состоялся недалеко от Нью-Йорка.

Сын звездных супругов, британской актрисы Кэтрин Зета-Джонс и американского актера Майкла Дугласа рассекретил свои новые отношения.

23-летний начинающий актер Дилан Дуглас официально признался, что больше не одинок. В своем Instagram сын звездных супругов опубликовал кадр с возлюбленной. На снимке Дилан расслабленно сидел и держал девушку за ножку, тем временем она нежно прижалась к нему.

К слову, парочка вместе посетила концерт рок-группы The Rolling Stones, поклонником которой является Дилан. Событие прошло в США, в пригороде Нью-Йорка.

Дилан Дуглас со своей девушкой / Фото: instagram.com/dylan__douglas

Семейство Дугласов отреагировали на снимок 23-летнего Дилана с новой избранницей. Правда, они расхвалили выступление The Rolling Stones и отметили, что концерт был действительно невероятным.

Отметим, пока неизвестно, сколько именно Дилан Дуглас находится в отношениях с новой возлюбленной и кто вообще стала его избранницей. Ранее он встретился с девушкой, по имени Грейс, однако, очевидно, пара прекратила роман.

Напомним, недавно голливудский актер Джейсон Момоа подтвердил, что больше не одинок. Знаменитость также уже показала свою новую избранницу.

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