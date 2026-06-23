23-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов неожиданно стал актером и получил первую роль в фильме

Ромео Бекхэм / © Associated Press

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Сын знаменитых супругов футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории неожиданно стал актером.

Речь идет о 23-летнем Ромео Бекхэме. Кстати, юноша уже несколько лет работает манекенщиком. В частности, он дефилировал на показах известных брендов. Однако сын Бекхэмов решил попробовать свои силы в новом амплуа и стал актером. Более того, Бекхэм уже даже получил первую роль в кино.

Как сообщает издание Variety, Ромео снимется в фильме Forty Love. В картине будет рассказываться история теннисиста по имени Саша, которого отец тренирует ради победы на главном парижском трофее. Однако в его жизни появляется соперник, которого и воплотит на экранах Ромео.

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Ромео Бекхэм / © Associated Press

Кроме сына Бекхэмов, в фильме также сыграют Катрин Денев, Пол Киршер, Гийом Кане, Бенжамен Вуазен. Режиссером картины является фотограф Пьер-Анжи Карлотти.

Напомним, сейчас в семье Бекхэмов идет громкий конфликт. Возникли недоразумения со старшим сыном Бруклином, который отрекся от родителей и разорвал с ними любой контакт. А недавно он за многомиллионный контракт вообще высмеял семейный конфликт, однако на фоне этого столкнулся с критикой.

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