23-летний Волканов впервые рассказал о жизни с Андреем Данилко под одной крышей: "Он готовит круто"

Украинский актер Дмитрий Волканов впервые рассказал о жизни с шоуменом Андреем Данилко под одной крышей.

Артисты съехались в начале полномасштабной войны. 23-летний Волканов говорит, что российское вторжение застало его в Киеве. Артист арендовал квартиру, но во время обстрелов там было не надежно. Рядом не было ни укрытия, ни бомбоубежища. Дмитрий Волканов собрал вещи и переехал к Андрею Данилко, который живет на Крещатике.

"На второй день, после начала полномасштабной войны, я ему звоню, а он слышит, что чемодан тарахтит. Говорит: "Дима, куда ты поехал?". Я ему говорю: "Открывай дверь!". Я арендовал квартиру, где в доме не было бомбоубежище…", — вспомнил артист на проекте "Ранок у великому місті".

Дмитрий Волканов и Андрей Данилко

Дмитрий Волканов прожил с Андреем Данилко практически два месяца. Артист вспоминает тот период, что Киев был пуст, в магазинах невозможно было что-либо купить, поэтому они искали магазины с продуктами. Вечером артисты смотрели фильмы или сериалы. Кстати, как признается Волканов, Андрей Данилко очень вкусно готовит.

"Можно сказать, почти два месяца прожил у него в квартире. Запечатлелось в память вот этот момент пустого Киева, когда Михайлович мне дает карточку и говорит: "Иди во все магазины, ищи хоть что-то". Запомню на всю жизнь этот период, когда вечер мы смотрим какой-то сериал, он готовит, кстати, очень круто", — отметил артист.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, чем прославился Дмитрий Волканов. Также предлагаем узнать, что его связывает с Андреем Данилко.

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