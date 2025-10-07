23-летний жених Квитковой засветил кольцо на безымянном пальце и подогрел слухи о свадьбе

Владимир Бражко и Даша Квиткова

Реклама

Украинская блогерша Даша Квиткова и ее жених, футболист Владимир Бражко все больше намекают на свою тайную свадьбу.

Так, на днях сама блогерша публиковала фото, где на ее безымянном пальце правой руки виднеется не только помолвочное кольцо, но и второе не менее массивное украшение. Правда, оно было не золотое и имело необычную форму. Тем не менее, оба были одеты именно на тот самый палец, где обычно носят кольца после свадьбы. Поэтому в результате все это вызвало подозрения об официальном изменении семейного статуса Квитковой.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

На этом парочка не прекращает интриговать. И теперь масла в огонь подливает уже сам футболист. В частности, на днях Владимир в своих сториc публиковал забавное фото, где предстает с другим игроком из футбольной команды на поле. И одновременно с тем, если взглянуть на правую руку жениха звезды, то на безымянном пальце не сложно увидеть массивное золотое украшение, очень похожее на свадебное кольцо.

Реклама

Владимир Бражко с футбольным игроком

Стоит отметить, что ни один из звездных возлюбленных пока никак не комментирует подозрения о тайной свадьбе. Более того, они только изредка делятся общим контентом и предпочитают держать личное в основном для себя. Но регулярные фото Даши, где она просто сияет от счастья, похоже, лучше всего выдают все о ее отношениях.