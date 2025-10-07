- Дата публикации
23-летний жених Квитковой засветил кольцо на безымянном пальце и подогрел слухи о свадьбе
Уже сразу несколько интересных совпадений можно было заметить в Сети.
Украинская блогерша Даша Квиткова и ее жених, футболист Владимир Бражко все больше намекают на свою тайную свадьбу.
Так, на днях сама блогерша публиковала фото, где на ее безымянном пальце правой руки виднеется не только помолвочное кольцо, но и второе не менее массивное украшение. Правда, оно было не золотое и имело необычную форму. Тем не менее, оба были одеты именно на тот самый палец, где обычно носят кольца после свадьбы. Поэтому в результате все это вызвало подозрения об официальном изменении семейного статуса Квитковой.
На этом парочка не прекращает интриговать. И теперь масла в огонь подливает уже сам футболист. В частности, на днях Владимир в своих сториc публиковал забавное фото, где предстает с другим игроком из футбольной команды на поле. И одновременно с тем, если взглянуть на правую руку жениха звезды, то на безымянном пальце не сложно увидеть массивное золотое украшение, очень похожее на свадебное кольцо.
Стоит отметить, что ни один из звездных возлюбленных пока никак не комментирует подозрения о тайной свадьбе. Более того, они только изредка делятся общим контентом и предпочитают держать личное в основном для себя. Но регулярные фото Даши, где она просто сияет от счастья, похоже, лучше всего выдают все о ее отношениях.