23-летняя Анастасия Петрик выходит замуж и показала кольцо с огромным бриллиантом

Анастасия Петрик выходит замуж

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Победительница "Детского Евровидения-2012", певица Анастасия Петрик, которая прославилась еще в детском возрасте, сообщила о важном событии в своей личной жизни - она выходит замуж.

На своей странице в Instagram младшая сестра Виктории Петрик опубликовала романтическое фото с возлюбленным на фоне побережья и продемонстрировала обручальное кольцо с немалым бриллиантом и букет цветов, с которым ей делали предложение. А под фотосессией артистка оставила подпись с символическим значением.

"Там, где заканчиваются волны — начинается наша бесконечность", — написала Настя.

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Известно, что ее избранника зовут Сергей, и пара уже длительное время вместе. Однако деталями помолвки 23-летняя певица не поделилась. Правда, известно, что возлюбленные во время войны проживают в США.

Анастасия Петрик выходит замуж

Анастасия Петрик выходит замуж

Анастасия Петрик выходит замуж

Напомним, Анастасия Петрик - одесситка, которая еще в детстве стала звездой благодаря участию в "Детском Евровидении-2012", где одержала победу для Украины. До этого она участвовала и в "Новой волне", и в других конкурсах, а также выступала на сцене вместе с известными артистами.

Вместе с сестрой Викторией Петрик, которая сейчас проживает в Испании и воспитывает сына, Настя активно гастролировала, в том числе и на площадках, где выступали артисты российской эстрады. В определенный период еще до войны она сотрудничала с представителями шоубизнеса РФ, в частности с Филиппом Киркоровым. Последний, как известно, публично поддержал полномасштабное вторжение России в Украину.

Интересно, что с начала большой войны обе сестры практически исчезли из украинского музыкального пространства и не высказывались в соцсетях относительно войны в Украине.

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