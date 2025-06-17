23-летняя Анна Тринчер приобрела для бабушки и дедушки авто и растрогала их реакцией на подарок

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Украинская певица Анна Тринчер приобрела для бабушки и дедушки автомобиль и показала, как они на это отреагировали.

Такой ценный подарок исполнительница сделала для родных еще год назад. Однако только сейчас артистка решилась об этом рассказать. Машина была для бабушки и дедушки сюрпризом. Певица немного прибегла к хитрости и попросила их сняться в рекламе. Когда они прибыли к месту назначения, исполнительница призналась, что их ждет что-то совсем другое, и попросила их надеть маски на глаза.

Наконец, на бабушку и дедушку Анны Тринчер ждало авто марки Volkswagen. Родные 23-летней певицы были удивлены и очень сильно растроганы, что не смогли сдержать слез. Они поблагодарили исполнительницу за такой подарок.

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Сама же Анна Тринчер призналась, что и для нее это событие очень важно. Артистка хочет, чтобы таких моментов в ее жизни было значительно больше. Также исполнительница призвала подписчиков беречь и ценить родных.

"Год назад подарила бабушке и дедушке авто и, честно, до последнего сомневалась, постить ли это видео. Хочется такие моменты сохранить для себя. Но оно для меня очень особенное и вдохновляющее. Пусть таких моментов будет как можно больше. Наберите своих и скажите, что вы их любите!" - поделилась исполнительница.

Напомним, недавно Анна Тринчер выпустила лирическую песню. В композиции исполнительница показала свое заветное.