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23-летняя дочь Елены Кравец стала блондинкой и в элегантном образе очаровала красотой
Мария Кравец снялась в профессиональной фотосессии и похвасталась результатом.
Дочь украинской актрисы и телеведущей Елены Кравец стала блондинкой и в элегантном образе очаровала красотой.
23-летняя Мария Кравец снялась в профессиональной фотосессии. Результатом девушка уже успела поделиться в своем Instagram. Дочь артистки опубликовала новую серию фотографий. Перед объективом фотокамеры Мария Кравец предстала в черном элегантном наряде. Старшая дочь актрисы надела облегающие брюки и прозрачную рубашку свободного кроя. Свои длинные светлые волосы она распустила. Образ Мария дополнила легким и сдержанным макияжем, а также массивными украшениями.
Девушка не стала подписывать фотографии. Однако пользователи в комментариях решили не сдерживаться. Дочь Елены Кравец просто засыпали комплиментами. Подписчики Марии признавались, что она выглядит непревзойденно и просто очаровала их своей красотой.
Как прекрасно ты взрослеешь!
Восьмое чудо света!
Мой космос!
Отметим, Елена Кравец и ее супруг Сергей Кравец воспитывают троих детей. Старшую дочь Машу актриса родила в феврале 2003 года. Младшие дети знаменитости — двойняшки Катя и Ваня — появились на свет в августе 2016 года.
Напомним, недавно гимнастка Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала свою 6-летнюю дочь. Спортсменка рассекретила, как проводит время с Эвелиной во время путешествий.