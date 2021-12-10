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23-летняя дочь Майкла Джексона шокировала Сеть своим полностью обнаженным фото

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23-летняя дочь Майкла Джексона шокировала Сеть своим полностью обнаженным фото

Дочь Майкла Джексона / Associated Press

Со звездой тоже позировала еще одна девушка.

Дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис однозначно умеет удивлять своих поклонников.

Звезда опубликовала довольно эпатажное фото на своей странице в Instagram. К слову, на фото 23-летняя девушка позировала полностью обнаженной. Единственное, что есть из одежды на Пэрис, так это платок на голове.

Кстати, на снимке видно, что в знаменитости стройное и худощавое телосложение.

Дочь Майкла Джексона показала себя полностью обнаженной / © instagram.com/parisjackson
Дочь Майкла Джексона показала себя полностью обнаженной / instagram.com/parisjackson

"Плаваю в любви, чистоте и сестринстве", – подписала фото звезда.

Кстати, кроме Пэрис на снимке видна еще одна почти обнаженная девушка. Судя по фото и посту, звезда вновь в полночь проводила магические ритуалы вместе со своими подругами.

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