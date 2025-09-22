23-летняя дочь Ольги Сумской стала бизнесвумен и открыла собственный магазин

Ольга Сумская с дочерью Анной / © instagram.com/olgasumska

Дочь украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка неожиданно стала бизнесвумен.

Сначала Анна Борисюк была настроена идти по стопам звездных родителей. Девушка поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и даже участвовала в театральных спектаклях. Однако впоследствии 23-летняя дочь Сумской и Борисюка решила, что актерство не для нее. Анна решила основать собственный бизнес. И вот, девушка наконец представила бренд женской спортивной одежды.

"GANZEN - проект, который пережил все стадии принятия, перевернул Вселенную внутри меня, шел по направлению всех моих хаотичных мыслей, в которых все равно светил ярче всего. Это не об одежде, это обо мне и моих чувствах, это о моей вере в то, что вчера еще все было против тебя, а теперь слушается тебя, живет в тебе ритмом, новым языком, новой механикой. Я нашла свой безопасный центр, который так долго искала, поэтому, хочу, чтобы всем стало в нем безопаснее, сильнее и свободнее", - поделилась дочь актрисы.

Правда, Анна Борисюк не исключает, что еще вернется к актерской деятельности. А тем временем звездные родители полностью поддерживают дочь и желают ей успехов в начинаниях.

