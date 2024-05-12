23-летняя дочь Веры Брежневой окончила колледж в США и похвасталась фото из выпускного

Старшая дочь певицы Веры Брежневой – Соня Киперман – похвасталась своим важным достижением.

В своем Instagram 23-летняя Соня поделилась, что закончила обучение в одном из колледжей в США. Также дочь Брежневой уже успела опубликовать фото из своего выпускного. Соня Киперман показалась в мантии выпускницы. На снимке улыбающаяся девушка позировала с дипломом в руках и букетом цветов.

"Представляю вам: выпускница колледжа первого поколения", — поделилась Киперман.

Соня Киперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Певица уже успела поздравить дочь с важным достижением. Брежнева оставила в комментариях под постом смайлики в виде красных сердец.

Кстати, Соню также поздравили ее подписчики. Они отметили, что гордятся ею, и поздравили с выпускным в колледже: "Ты сделала это, поздравляю!", "Горжусь тобой!", "Поздравляю с успешно пройденным этапом в твоей жизни, ты большая умничка".

Напомним, недавно младшая дочь Вера Брежнева похвасталась красотой. Сара поделилась редкими кадрами, на которых позировала перед камерой в стильном образе.

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