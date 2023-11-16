23-летняя избранница Остапчука "прошлась" по его бывшим женам и оценила их внешность

Екатерина честно ответила, считает ли экс-жен своего супруга привлекательным.
Жена шоумена Владимира Остапчука, 23-летняя Екатерина Полтавская пообщалась с поклонниками и ответила на вопросы, которые больше всего их волнуют.
В частности, фаны поинтересовались у Полтавской, считает ли она бывших жен Остапчука – Кристину Горняк и Елену Войченко привлекательными. В свою очередь Екатерина отметила, что обычно не отвечает на вопросы, касающиеся прошлого своего мужа, потому что они в большинстве провокативны. Но на этот раз сделала исключение:
"Я никогда не отвечала на вопросы, касающиеся прошлого Вовы, потому что 99% из них – провокативные и несут негативный характер. Но на этот отвечу, хоть и не понимаю человека, который его задал. Да, красивые. У Вовы хороший вкус на внешность", – выразила свое мнение Полтавская.
Отметим, что Екатерина – третья супруга Владимира Остапчука. До этого он был женат в течение 13 лет на Елене Войченко, от которой имеет двоих детей. После этого год Остапчук состоял в браке с нотариусом Кристиной Горняк.
Напомним, ранее жена Владимира Остапчука Екатерина поделилась с фанами радостным известием – девушка открывает свой салон красоты в Киеве.
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