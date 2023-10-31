23-летняя супруга Владимира Остапчука открывает собственный бизнес в самом центре Киева

Третья жена телеведущего Владимира Остапчука – блогерша Екатерина Полтавская – планирует стать бизнесвумен.

В Instagram-stories избранница шоумена призналась, что открывает свой бизнес. К слову, Екатерина будет владелицей студии массажей и лазерной эпиляции, которая будет расположена прямо в центре Киева – в Печерском районе. Свой бизнес Полтавская планирует открыть в декабре этого года.

"В декабре я открываю студию массажей и лазерной эпиляции", – призналась Екатерина.

Жена Владимира Остапчука открывает бизнес / Фото: instagram.com/poka.tya

Жена Остапчука также поделилась, что ее вдохновило на открытие собственного бизнеса. По словам Кати, она почти год все обдумывала и поняла, что хочет заниматься этим. Также избранница ведущего добавила, у нее есть много друзей-бизнесменов, поэтому она хорошо разбирается в рисках и перспективах.

"Я почти год думала, чем хочу заниматься. "Примеряла" на себя разные варианты, но все они не давали мне вдохновения на "начать", а у меня всегда был принцип: заниматься только тем, что идет от сердца. Также у меня много знакомых, у которых есть разные бизнесы, поэтому я понимала все трудности, перспективы", — добавила Екатерина.

Жена Владимира Остапчука открывает бизнес / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно Владимир Остапчук сделал жене подарок, стоимость которого составляет около двух тысяч долларов. Екатерина признавалась, что две недели на это намекала.

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