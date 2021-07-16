23-летняя Виталина Мусиенко впервые прокомментировала слухи о романе с Вакарчуком

Артистка призналась, что сначала не хотела об этом говорить.

Молодая украинская певица Виталина Мусиенко впервые прокомментировала слухи о романе с фронтменом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Артистка призналась, что сначала ничего не хотела говорить на эту тему, потому что ее слова могли расценить как такие, что она это все воспринимает всерьез.

"Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно. Я с уважением отношусь к журналистской работе, но плохие новости всегда воспринимаю всерьез. Так, ранее писали, что Святослав Вакарчук стал для меня отцом во время проекта "Голос країни", а сейчас нам приписывают роман. Все что мне остается, это купить поп-корн и смотреть, что будет дальше", — сказала по этому поводу Виталина.

Виталина и Святослава сочетают только творческие отношения / instagram.com/vitalinamusiienko

Мусиенко заверила, что с Вакарчуком ее связывают только плодотворные творческие отношения, пишет "Обозреватель".

По словам исполнительницы, после участия в "Голосі країни", где Вакарчук был ее наставником, они продолжили общаться. Музыкант много дал советов относительно песен Виталины.

"Поскольку мы не теряли с ним связь после шоу, он понимал, что это не просто девочка, которая попала случайно на "Голос країни". Святослав видел, что я хочу работать и, наверное, поэтому мне повезло попасть в проект "Оранжерея", — отметила артистка.

Виталина выступает с новым проектом Вакарчука "Оранжерея" / instagram.com/vitalinamusiienko

Виталина призналась, что хотя у нее со Святославом теплые отношения, но не настолько, чтобы они обсуждали развод певца с Лялей Фонаревой.

"Мы со Святославом не общаемся на такие темы. Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и что он принимает решения, которые для него правильные. Я его поддерживаю в этом. по поводу общения с бывшей женой, я бы не хотела это комментировать. Это не мое дело", — сказала Виталина.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые прокомментировал слухи об отношениях с 23-летней певицей. Музыкант сказал, что поддерживает с Мусиенко активные творческие отношения. Впрочем, Вакарчук заверил, что между ними нет романтической связи.

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