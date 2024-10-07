23-летняя внучка Софии Ротару открыла свой бизнес за границей и призналась, как зарабатывает

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко рассказала, что ей приносит доход за границей.

В настоящее время девушка живет и учится в США. Однако параллельно этим летом еще и основала собственный небольшой бизнес. В частности, в своем фотоблоге Соня призналась, что занимается продажей специальных скребков-массажеров для лица и шеи. К слову, их стоимость в магазине Евдокименко стартует от $60.

"После моей стажировки в Hourglass Cosmetics, я осознала, что хочу больше погрузиться в пространство красоты. Начала ездить по ярмаркам, посещать фабрики... В феврале открытием для меня стал скульптор лица "бабочка". Это уникальный инструмент по уходу за кожей, который объединяет ГуаШа и 3D-массажёр для лица и предназначается для улучшения кровообращения и снятия напряжения. Мы запустились этим летом", - написала внучка певицы в фотоблоге.

Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Ротару также продемонстрировала, как это работает на своем примере. Так, сначала она нанесла себе на лицо масло, а затем начала разглаживать кожу с помощью двух одинаковых скребков своего бренда. Как говорится на сайте продаж, этот метод массажа помогает избавиться от отеков и расслабиться.

Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут также рассказала, какой новый бизнес открыла в Великобритании.

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