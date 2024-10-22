23-летняя Ярослава Магучих отложила свадьбу с женихом и назвала причину

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих призналась, что отложила свадьбу с женихом Назаром.

Пара обручилась еще в ноябре прошлого года, однако не торопилась узаконивать отношения. Поначалу влюбленные планировать заняться этим после Олимпийских игр, но планы изменились. Ярослава Магучих говорит, что ей хотелось бы сыграть пышную свадьбу в Днепре, откуда она родом. Впрочем, из-за войны это сложно организовать. Также спортсменка считает, что сейчас не время для громких празднований.

"Досадно, но не можем сейчас провести церемонию свадьбы, потому что мне очень хотелось бы выйти замуж в Украине, в Днепре, собрать родственников, друзей. Но, к сожалению, не можем этого сделать из-за войны. Нет такой возможности сейчас и, честно говоря, не хочется, не время для этого", — рассказала чемпионка по прыжкам в высоту в интервью Oboz.ua.

Ярослава Магучих с женихом

Ярослава поделилась, что будто бы и понимает, что "надо жить здесь и сейчас", однако все же сомневается. На свадьбе спортсменка планирует собрать родственников, друзей, но во время войны это сложно сделать. Организовывать празднование за границей Магучих тоже не собирается, ведь далеко не все гости смогут попасть.

"Хотя, с другой стороны, вроде бы говорят, что надо жить жизнь здесь и сейчас, ведь молодой возраст, самый расцвет, скажем так. Но я понимаю, что хочу собрать на свадьбе родственников, друзей, а сейчас это сложно, потому что все разбросаны по миру. А делать церемонию за границей, это будет только какая-то женская свадьба", — добавила спортсменка.

Напомним, тем временем английский актер Джейсон Стэтхэм после восьми лет помолвки наконец-то решился жениться на возлюбленной, модели Рози Хантингтон-Уайтли. Более того, влюбленные также планируют рождение третьего ребенка.

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