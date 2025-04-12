23-летняя Ярослава Магучих восхитила объятиями с женихом на фоне океана в Португалии

Ярослава Магучих

Реклама

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих показала романтическое фото с женихом, легкоатлетом Назаром Степановым.

Влюбленные находятся в Португалии. Но там они не в целях отдыха. В Португалии спортсмены активно тренируются и готовятся к летнему спортивному сезону. Тем не менее, парочка все же выбрала день, который они посвящают отдыху. Влюбленные договорились, что каждый четверг проводят время вместе.

На этот раз Ярослав и Назар решили прогуляться по побережью Атлантического океана. Для прогулки 23-летняя спортсменка выбрала желтый сарафан, а ее жених — рубашку и джинсы. Естественно, парочка не смогла не сфотографироваться на фоне океана. Романтическим снимком Ярослава поделилась в Instagram-stories.

Реклама

Ярослава Магучих с женихом / © instagram.com/rosya_dp

“Океан, пляж, волны, Португалия… Четверг всегда оставляем для отдыха”, — поделилась с подписчиками спортсменка.

Отметим, Ярослава Магучих и Назар Степанов обручились в 2023 году. Впрочем, со свадьбой парочка не торопится. Раньше спортсменка признавалась, что они хотят организовать пышный праздник. Однако во время войны сделать свадьбу мечты не получится.

Напомним, недавно ведущая Саломея Витвицкая делилась романтическими фото с женихом. Парочка устроила импровизированный фотосет в живописном месте.