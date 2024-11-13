23-летняя Ярослава Магучих заговорила о рождении детей и почему согласилась на ранний брак

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих объяснила, почему согласилась на ранний брак, и заговорила о рождении детей.

Возлюбленный сделал спортсменке предложение в прошлом году, когда ей было 22 года. Ярослава же согласилась выйти замуж за избранника. Как говорит олимпийская чемпионка, они с Назаром поняли, что хотят строить общее будущее, уверены в своих чувствах. К слову, пара уже пять лет вместе. Этого времени им хватило, чтобы понять серьезность намерений касательно друг друга.

"Мы уже давно вместе, в этом году уже было пять лет. За эти пять лет мы поняли, что хотим строить вместе наше будущее. Мы поговорили, мы к этому готовы. Назар захотел сделать мне предложение. Это мои первые серьезные и длительные отношения, но я уверена в своих чувствах, и он уверен. Поэтому это стало еще таким толчком, чтобы обручиться", — рассказала спортсмена в интервью Маше Ефросининой.

Ярослава Магучих с женихом

Хоть Ярослава Магучих согласилась на ранний брак, однако детей рожать пока что не торопится. Олимпийская чемпионка говорит, что сейчас у нее в планах строить карьеру. Кроме того, спортсменка понимает, что дети – это большая ответственность, к которой она пока не готова.

"Детей еще в планах нет. Мы женимся для себя. На самом деле в детстве я думала, что рожу очень рано: в 22, потом – в 26. Когда я выросла, сейчас мне 23, думаю: "Боже, какая я глупая была". А сейчас, во-первых, карьера, во-вторых, это большая ответственность", – поделилась Ярослава.

Кстати, сейчас Магучих строит отношения с избранником на расстоянии, ведь в основном она находится в Бельгии, а Назар – в Украине. Однако влюбленным не помешали километры. Как говорит спортсменка, они с избранником общаются через видеосвязь. Кроме того, Назар радует возлюбленную сюрпризами благодаря услугам доставки.

Ярослава Магучих

"Хочется все-таки приехать домой, но пока что такой возможности нет. Слава Богу, сейчас есть и видео, можно пообщаться, и доставку заказать каких цветов. То есть это все спасает", — добавила спортсменка.

Напомним, Ярослава Магучих обручилась с возлюбленным в прошлом году. Однако пара пока что откладывает свадьбу. Спортсмена раньше объясняла, почему так.

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