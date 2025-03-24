23-летняя жена экс-"Холостяка" Макацария поздравила его с 40-летием и показала роскошный праздник

Жена экс-героя шоу "Холостяк", бизнесмена Иракли Макацария, блогерша Лиза Чичуа чувственно поздравила мужа с юбилеем.

Сегодня, 24 марта, Иракли встречает 40-летие. В своем фотоблоге возлюбленная шоумена показала фото именинника и чувственно обратилась к нему. Лиза адресовала Иракли искренние поздравления и призналась, что возлюбленный делает ее счастливее каждый день.

"С днем рождения, моя родная душа. Ты заставляешь мое сердце улыбаться каждый день. Спасибо, что ты остаешься любовью моей жизни", — восхитила Чичуа.

Иракли Макацария отмечает день рождения / Фото: instagram.com/maqatsa

Кроме того, супруги показали, как празднуют этот особый день. Звезды незадолго до дня рождения отправились в романтическое путешествие без детей. Шоумен с женой посвятили время исключительно себе в Дубае. Они арендовали номер в роскошном отеле с бассейном и уже успели позагорать, наделав кадров в летних нарядах. А накануне звездная пара наслаждалась прогулкой по городу.

Иракли Макацария отмечает день рождения / Фото: instagram.com/maqatsa

Лиза Чичуа / Фото: instagram.com/maqatsa

Лиза Чичуа / Фото: instagram.com/maqatsa

Напомним, в этот же день свой день рождения отмечает дочь лидера "СКАЙ" Олега Собчука. Артист показал 22-летнюю девушку и какое образование она получила за границей.

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