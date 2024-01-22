23-летняя жена Остапчука открыла салон в центре Киева и призналась, на кого он зарегистрирован

23-летняя жена Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — недавно стала бизнесвумен.

Избранница шоумена в самом центре Киева, а именно в Печерском районе столицы, открыла студию лазерной эпиляции и массажей. Как призналась блогерша, она занялась бизнесом, ведь не хотела работать на кого-то, а также зависеть в финансовом плане от мужа.

"Мне просто хотелось чем-то заниматься, кроме фотоблога. Я не привыкла не ходить на работу, а работать на кого-то мне не хотелось. Люблю очень массажи, а лазерная эпиляция – это прибыльнее, чем маникюры и тому подобное. Мне всего 23 года! Я подумала, что когда пробовать, как не сейчас. Впереди еще много лет, чтобы что-то изменить, если потребуется. Не хочу потерять время. Для меня страх — лет через 20 быть зависимой от мужа, а сумки и океаны еще успеются", — прокомментировала блогерша .

Пост жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Между тем, поклонники поинтересовались, на кого же зарегистрирован бизнес. Избранница Остапчука не стал скрывать, а ответила, что салон – это полностью ее собственность.

Пост жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно медийная ведьма Мария Тихая высказалась о третьем разводе Владимира Остапчука. Жена шоумена отреагировала на ее слова.

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