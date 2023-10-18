23-летняя жена Остапчука похвасталась дорогим подарком от него: "Более двух недель намеков"

Третья жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, похвасталась дорогим подарком от мужа.

В Instagram-stories 23-летняя Катя поделилась, что больше двух недель намекала возлюбленному, что хочет новый телефон. Наконец, Владимир подарил Екатерине новенький iPhone 15 Pro Max.

"На эту кампанию было потрачено более двух недель намеков", — пошутила Екатерина.

Новый телефон Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

К слову, еще год назад Владимир подарил молодой избраннице iPhone 14 Pro Max. Полтавская говорит, что у ее прошлого телефона была не очень хорошая камера.

"На 14 iPhone камера вообще очень неудачная. На 12 лучше даже. Будь у меня iPhone 12 или 13, то не хотела бы менять даже", — отметила Екатерина.

Пост Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, в конце сентября молодая жена подарила Владимиру Остапчуку тоже новенький iPhone. Правда, тогда шоумену было неудобно получать от возлюбленной такой дорогой подарок, так что он предлагал Кате оставить его себе. Тогда же Полтавская отшучивалась, что когда выйдет iPhone 16, задумается над заменой телефона. Похоже, блогерша изменила свое мнение.

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