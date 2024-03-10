23-летняя жена Остапчука призналась, как родители шоумена отреагировали на их свадьбу

Также блогерша поделилась, как ее родители отнеслись к браку дочери со старшим на 16 лет мужчиной.

23-летняя жена Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — рассказала о реакции родителей на их брак.

В своем Instagram Катя призналась, что для ее мамы и папы брак дочери со старшим на 16 лет мужчиной оказался настоящей неожиданностью. Впрочем, они были очень рады.

"Моя мама пропустила прекрасный этап доставания меня вопросами: "А когда уже замуж?". Для моих было неожиданно, но сказали, что рады", — поделилась Екатерина.

Пост жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Полтавская добавила, что родители Остапчука тоже порадовались за них. В частности, мама шоумена пожелала, чтобы третий брак ее сына оказался последним. Тем временем отец ведущего, как пошутила Екатерина, по-видимому, и не понял, что Владимир женился.

"Мама Вовы сказала: "Ну, дай Бог, чтобы навсегда". А папа как папа. Я вообще не уверена, что он понял", — отшутилась Екатерина.

Напомним, в начале марта Владимир Остапчук официально подтвердил, что в третий раз женился. Также шоумен показал кадры с их свадьбы.

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