23-летняя жена Остапчука призналась, когда они планируют сыграть свадьбу

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогерша и бизнесвумен Екатерина Полтавская – ответила, планируют ли они свадьбу.

Так, Екатерина в своем фотоблоге заверила, что пока не занимается вопросом организации свадьбы. Впрочем, не исключает, что все-таки задумается над организацией праздника через несколько лет и вернется к замыслу в 2026 году.

"Та будет когда-то. Я настолько тревожный человек, что пока не готова заниматься организацией. В этом году и так много событий. Наверное, в 2026 году уже", - заинтриговала Полтавская.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Кстати, ранее избранница ведущего рассказывала, что свою свадьбу хотела бы отыграть за пределами Киева и только в кругу самых близких.

Напомним, роман Владимира Остапчука с младшей его на 16 лет Екатериной Полтавской закрутился еще в 2022 году. Сначала пара скрывала свои отношения, а затем сообщила публике. В частности, 22 февраля 2023 года возлюбленные заинтриговали фото из документ-сервиса "Готово" и постом о том, что они "наконец-то это сделали". Уже в этом году в начале марта супруги подтвердили свое замужество.

К слову, недавно Владимир Остапчук с возлюбленной навестили его родителей и поздравили маму ведущего с днем рождения.

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