23-летняя жена Остапчука призналась, на какие изменения отважилась ради него

Молодая жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская посвятила ему много приятных слов в своем Instagram.

По случаю 39-летия мужа, которое он отпраздновал 27 сентября, Екатерина адресовала ему сторис, в которых рассказала, за что любит Владимира. В частности, Полтавская отметила, что Остапчук очень заботливый и всегда помогает ей. Даже если очень устал, а она ничего целый день не делала:

"Ты никогда не скажешь, что я должна что-то сделать сама, если я попрошу о помощи. Я очень ценю это. Спасибо тебе за то, что рядом с тобой я становлюсь лучше. Я никогда никому не готовила (и себе тоже) и никогда ни о ком не заботилась так, как о тебе. Я стала еще более нежной и женственной благодаря тебе. И именно это подчеркивает твою силу и мужество", – написала об Остапчуке Полтавской.

Жена Владимира Остапчука поздравила его с 39-летием / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Жена Владимира Остапчука поздравила его с 39-летием / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также жена шоумена поблагодарила за то, что часто дарит ей цветы без поводов и каждый день заваливает ее комплиментами. Катя отметила, что радуется тому, что "полюбила добрую душу" Остапчука и пожелала ему не терять эту детскую непосредственность:

Жена Владимира Остапчука поздравила его с 39-летием / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Жена Владимира Остапчука поздравила его с 39-летием / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кроме того, Полтавская назвала Остапчука своим самым лучшим мужчиной:

"А вообще я хвалю тебя каждый день потому, что есть, за что. И поэтому желаю, чтобы так было всегда, мой самый лучший мужчина, лучший ведущий, лучший сын и отец. Будь любим, я как-то в этом помогу", – добавила Екатерина.

Жена Владимира Остапчука поздравила его с 39-летием / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Жена Владимира Остапчука поздравила его с 39-летием / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, ранее супруга Владимира Остапчука показала, какой ночью устроила ему сюрприз. Также ведущий ошеломил драгоценным подарком от возлюбленной.

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