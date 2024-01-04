23-летняя жена Остапчука призналась, не боится ли, что он ее бросит, как своих бывших

Жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская честно призналась, не боится ли, что ведущий может ее бросить как своих предыдущих избранниц.

23-летняя возлюбленная звезды пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила на наиболее волнующие их вопросы. В частности, фаны поинтересовались у Екатерины, часто ли ей пишут о том, что Остапчук может ее бросить как своих бывших жен.

Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На что Полтавская ответила, что в современном мире завершить отношения может не только мужчина – если ее что-то не будет устраивать, она тоже может уйти:

"Только дегенераты не понимают, что для 39-летнего мужчины четвертые отношения за всю жизнь, это нормально. Словно вы в своих первые. И это в вашем мире только мужчина может завершить отношения. Если меня будет что-то глобально не устраивать, то я сама уйду. Я не в состоянии "последнего шанса", девочки. Все у меня будет хорошо в любом случае", – написала Полтавская.

Жена Владимира Остапчука пообщалась с фанами / Фото: instagram.com/poka.tya

Также жена Остапчука поделилась, что для нее недопустимо в отношениях. В частности, Екатерина никогда не простит физическое насилие, измену, ложь и жадность.

Жена Владимира Остапчука пообщалась с фанами / Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, что Екатерина Полтавская – третья официальная жена Владимира Остапчука. Его первой женой была Елена Войченко, с которой он пробыл в браке 12 лет и от которой у него двое детей. Второй женой ведущего стала Кристина Горняк.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская эмоционально прокомментировала усыновление Наталией Могилевской двух девочек из детдома.

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