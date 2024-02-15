23-летняя жена Остапчука рассекретила, какой сюрприз ей сделал шоумен в День влюбленных

23-летняя жена Владимира Остапчука – блогерша Екатерина Полтавская – показала, как они отпраздновали День святого Валентина.

Парочка отказалась от громких празднований в ресторанах, а решила провести время дома в компании друг друга. В частности, они делали различные алкогольные коктейли, а также пекли пиццу, правда, как призналась Екатерина, она больше была похожей на пирог.

"Мы просто почти всегда едим в заведениях, поэтому сделать свидание дома – это праздник. Пицца очень вкусная получилась, правда, больше похожа на пирог. И он доволен тем, что я к 18:00 вернулась домой, потому что обычно возвращаюсь после 21:30. Я очень люблю быть дома", – поделилась Полтавская.

Пост жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Также блогерша показала, какой сюрприз ей подготовил Остапчук на День святого Валентина. В частности, шоумен подарил жене большой букет розовых роз, а также заказал воздушные шарики в форме красных сердец. Как призналась Екатерина, ей было очень приятно от такого подарка, ведь раньше никто для нее этого не делал.

Пост жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко показала, как муж-военный Андрей Фединчик поздравил ее с Днем влюбленных. Несмотря на расстояние, актер смог сделать возлюбленной сюрприз.

Читайте также: