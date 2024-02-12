23-летняя жена Остапчука резко ответила на упреки, что он изменял с ней своей бывшей

Полтавская прояснила ситуацию.
23-летняя жена Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — отреагировала на упреки, что муж изменял с ней своей бывшей, нотариусу Кристине Горняк.
Избранница шоумена пообщалась с подписчиками в Instagram. Некоторые пользователи упрекнули Полтавскую, что она начала встречаться с Остапчуком еще тогда, когда он был официально женат на второй жене.
Блогерша решила прояснить ситуацию. Катя резко ответила, что когда они начали встречаться, Остапчук уже был официально разведен. Также блогерша отметила, что вместе с шоуменом почти полтора года вместе, а его предыдущие отношения уже в прошлом.
"Ну откуда вы взяли эту информацию? Он был уже официально разведен! Мы уже скоро как 1,5 года вместе, а вы этой ф*гней страдаете", — резко ответила Екатерина.
Отметим, Владимир Остапчук стал встречаться с Полтавской 4 октября 2022 года. По крайней мере, именно в эту дату супруги поздравили друг друга с первой годовщиной их отношений. Тем временем бывшая шоумена Кристина 4 октября сообщила, что прошел год, как она уже не замужем. Таким образом, Горняк намекнула, что отношения Остапчука с новой избранницей начались раньше, чем они успели развестись. По крайней мере, ведущий уже был знаком с Екатериной и, вероятно, имел на нее любовные планы.
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