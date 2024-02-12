23-летняя жена Остапчука резко ответила на упреки, что он изменял с ней своей бывшей

23-летняя жена Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — отреагировала на упреки, что муж изменял с ней своей бывшей, нотариусу Кристине Горняк.

Избранница шоумена пообщалась с подписчиками в Instagram. Некоторые пользователи упрекнули Полтавскую, что она начала встречаться с Остапчуком еще тогда, когда он был официально женат на второй жене.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук с Екатериной Полтавской

Блогерша решила прояснить ситуацию. Катя резко ответила, что когда они начали встречаться, Остапчук уже был официально разведен. Также блогерша отметила, что вместе с шоуменом почти полтора года вместе, а его предыдущие отношения уже в прошлом.

"Ну откуда вы взяли эту информацию? Он был уже официально разведен! Мы уже скоро как 1,5 года вместе, а вы этой ф*гней страдаете", — резко ответила Екатерина.

Пост жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, Владимир Остапчук стал встречаться с Полтавской 4 октября 2022 года. По крайней мере, именно в эту дату супруги поздравили друг друга с первой годовщиной их отношений. Тем временем бывшая шоумена Кристина 4 октября сообщила, что прошел год, как она уже не замужем. Таким образом, Горняк намекнула, что отношения Остапчука с новой избранницей начались раньше, чем они успели развестись. По крайней мере, ведущий уже был знаком с Екатериной и, вероятно, имел на нее любовные планы.

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