23-летняя жена Остапчука резко прошлась по его бывшей: Кристина Горняк отреагировала

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогерша Екатерина Полтавская – возмутилась словами бывшей жены своего мужа, блогерши Кристины Горняк.

На днях Кристина дала откровенное интервью, в котором в очередной раз отметила несправедливость раздела имущества после развода с шоуменом. В частности, обратила внимание, что Владимир отказывается идти мирным путем договоренностей и прописывает в их общем доме свою третью жену. Поэтому в своих сторис в Instagram Полтавская впервые отреагировала на это. Она довольно резко назвала бывшую своего мужа "тетей" и высмеяла ее крайнее интервью. Тем не менее, 23-летняя жена Остапчука заверила, что не писала Кристине "ни одного плохого слова" и "не велась на провокации", но, мол, уже на этот раз не могла смолчать. И иронически запостила фото с конструктором дома, скриншот которого ей прислали подписчики.

Екатерина Полтавская

Екатерина Полтавская

В свою очередь Кристина подняла тему эйджизма и заверила, что этому публичной обиде поспособствовало "воспитание" Екатерины. И добавила, что никоим образом не преследовала цель оскорбить нынешнюю жену Остапчука в своих интервью, а лишь стремится к справедливости. К тому же Горняк объяснила, почему сейчас не обратится в суд по вопросу распределения имущества:

"По моему мнению, есть очень понятные вещи, которые не нуждаются в судебном решении и расходе денег на адвокатов, и судебные сборы и т.д. Лучше бы мы эти средства потратили на благотворительность, а не на спор в суде. Но даже мое предложение отойти от равенства долей (ибо я понимала, что у меня есть жилье свое, как-то хотела по-человечески) я всегда за переговоры и решение вопроса. Но когда я пойду в суд, то уже ни от какого равенства отходить не буду, и пойду я туда, когда вернусь домой... Чтобы наблюдать за процессом юридически. Единственное, что не понимаю, как и зачем прописывать в наш дом людей. Чтобы что? Лить грязью никого не буду, как и не делала это до сегодняшнего дня. Это оставим молодому поколению. Единственное хочу завершить этот вопрос и закрыть эту историю", - призналась Кристина.

Кристина Горняк

Кристина Горняк

На обвинения в эйджизме Полтавская также ответила и объяснила, что в обращение "тетя" не вкладывала понятие "старой женщины".

Екатерина Полтавская ответила на обвинения в эйджизме

Напомним, недавно Кристина Горняк впервые намекнула на причины развода с Владимиром Остапчуком.

Читайте также: