23-летняя жена Владимира Остапчука блеснула фигурой в полупрозрачном нижнем белье

Молодая жена шоумена Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, продемонстрировала свои прелести.

В своих Instagram-stories девушка поделилась соблазнительными кадрами в нижнем белье. Екатерина похвасталась перед подписчиками новым полупрозрачным комплектом черного цвета.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Позируя перед зеркалом, избранница ведущего показала свою стройную талию и пышный бюст, прикрыв его легким атласным халатиком.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Также девушка сделала один пикантный кадр вблизи, на котором прикрыла грудь рукой. Как призналась Екатерина, для нее было достаточно необычно позировать перед камерой в таком откровенном наряде, ведь в любой момент она могла засветить свое обнаженное тело.

"Во-первых, я никогда не снимала такие видео, как в предыдущей сторис. Во-вторых, полупрозрачное белье усложнило этот момент. Выходим из зоны комфорта, уважаемые! Зачем — не знаю. Психологи из TikTok говорят, что надо", — в шутку написала Екатерина.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Читайте также: