23-летняя жена Владимира Остапчука блеснула фигурой в полупрозрачном нижнем белье

Девушка похвасталась новым нарядом перед зеркалом.
Молодая жена шоумена Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, продемонстрировала свои прелести.
В своих Instagram-stories девушка поделилась соблазнительными кадрами в нижнем белье. Екатерина похвасталась перед подписчиками новым полупрозрачным комплектом черного цвета.
Позируя перед зеркалом, избранница ведущего показала свою стройную талию и пышный бюст, прикрыв его легким атласным халатиком.
Также девушка сделала один пикантный кадр вблизи, на котором прикрыла грудь рукой. Как призналась Екатерина, для нее было достаточно необычно позировать перед камерой в таком откровенном наряде, ведь в любой момент она могла засветить свое обнаженное тело.
"Во-первых, я никогда не снимала такие видео, как в предыдущей сторис. Во-вторых, полупрозрачное белье усложнило этот момент. Выходим из зоны комфорта, уважаемые! Зачем — не знаю. Психологи из TikTok говорят, что надо", — в шутку написала Екатерина.
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