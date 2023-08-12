23-летняя жена Владимира Остапчука блеснула обнаженной грудью

23-летняя жена телеведущего Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, взбудоражила воображение подписчиков новыми кадрами.

На своей странице в Instagram девушка поделилась видео после душа, на котором позировала у зеркала в одном полотенце, связанном на талии. Обнаженную пышную грудь Екатерина прикрыла руками.

Пикантные кадры блогерша сделала в номере гостиницы в Барселоне, где они сейчас находятся с Владимиром. Девушка сообщила поклонникам, что уже сегодня они с мужем возвращаются в Украину.

"Утро доброе. Сегодня домой", — написала Екатерина.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Также супруга Остапчука поделилась еще одним откровенным кадром. На нем Екатерина так же позировала обнаженной на камеру, прикрыв бюст, а на фоне Владимир в полотенце брился в ванной.

"Бреется. Голая", — подписала кадр блоггерша.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, на днях вокруг Владимира Остапчука разгорелся скандал из-за его шоу "Мекнув-питайте", в котором он вместе с Позитивом и Богданом Буше резко высказались в сторону женщин и требований к их телу. Многие звезды не поддержали артистов и подвергли критике за их высказывания.

Так, например, Владимир Дантес посмеялся над нетолерантными словами своих коллег. Жена Остапчука не стала молчать и поскандалила с ним в Сети.

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