23-летняя жена Владимира Остапчука блеснула упругими ягодицами на камеру

Жена шоумена Владимира Остапчука, 23-летняя Екатерина Полтавская, порадовала подписчиков пикантным контентом.

Блогерша в Instagram-stories опубликовала кадры, на которых предстала в нижнем белье светло-розового цвета. На первом снимке Катя делала фото в зеркале и хвасталась своей стройной и подтянутой фигурой. В частности, девушка засветила тоненькую талию и плоский животик.

"Комплект из шелка, кстати", – коротко подписала кадр Полтавская.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Уже на другом кадре молодая избранница Остапчука показывала себя со спины. На фото Екатерина блеснула упругими ягодицами.

"Ну и сзади сидит идеально", – добавила Екатерина.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, у 23-летней избранницы Владимира Остапчука очень стройная и подтянутая фигура. Достичь таких результатов Екатерине помогает спорт.

Напомним, недавно избранница шоумена неожиданно высказалась о его двух бывших женах. Екатерина оценила их внешность.

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