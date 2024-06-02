23-летняя жена Владимира Остапчука назвала причину госпитализации: "Думала, не вывезу"

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогерша и бизнесвумен Екатерина Полтавская – объяснила, почему ее госпитализировали.

Так, сегодня, 2 июня, утром блогерша шокировала своих подписчиков фото из больницы. В течение дня Екатерина не появлялась в Сети, поэтому пользователи начали беспокоиться о ее состоянии. В конце концов бизнесвумен вышла на связь и сообщила, что попала под капельницы незадолго после отравления. По словам жены шоумена, симптомы были настолько серьезны, что ее сразу госпитализировали. Сейчас она уже чувствует себя лучше.

"Уже все ок. Отравилась просто. Думала, не вывезу", - написала в фотоблоге Полтавская.

Екатерина Остапчук под капельницами / Фото: instagram.com/poka.tya

В свою очередь Владимир также успокоил поклонников и признался, что состояние здоровья возлюбленной улучшилось. И даже пошутил, что "капельницы – это их семейное". Как известно, ведущий недавно также показался в больничной палате. Впоследствии он рассказал, что его забрала карета скорой с диагнозом "нервный срыв". К счастью, врачи помогли ему преодолеть последствия недуга и он уже тоже чувствует себя хорошо.

Екатерина Остапчук под капельницами / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно Владимир Дантес пожаловался на подавленное эмоциональное состояние и признался, кто ему помогает преодолеть это.

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