23-летняя жена Владимира Остапчука похудела на 10 кило: фото до и после

Екатерина похудела уже тогда, когда была в отношениях с шоуменом.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогерша Екатерина Полтавская – ошеломила, как похудела на 10 килограммов.

В своем Instagram 23-летняя Катя поделилась, что когда познакомилась с шоуменом, то весила больше. Впрочем, за время их отношений блогерше удалось похудеть на 10 кило. Полтавская также опубликовала фото, на котором показала, как выглядела с большим весом. Правда, как говорит Екатерина, визуально это не заметно, но тогда ее тело было не таким подтянутым.

"На видео-фото не очень видно, но видно, что я такая, мягкая. Мы здесь только познакомились с Вовой. Я еще и вся в высыпаниях была. Чисто на харизме вывозила. Ну или он умеет видеть перспективу", — пошутила Катя.

Жена Владимира Остапчука, Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Жена Владимира Остапчука не стала делиться секретом, как ей удалось скинуть 10 кило. Впрочем, время от времени Екатерина посещает спортзал. Блогерша также делилась, что в еде себе не отказывает. Тем не менее, когда Полтавская открыла собственную студию массажей и лазерной эпиляции, то из-за занятости у нее просто не было времени на то, чтобы поесть.

Жена Владимира Остапчука, Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская официально подтвердили, что поженились. На днях влюбленные снялись в романтическом фотосете уже в новом статусе супругов.

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