23-летняя жена Владимира Остапчука призналась, как она изменилась за год брака

23-летняя жена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, рассказала, как за время брака она изменилась благодаря мужу.

В своем фотоблоге блогерша поделилась, что любимый оказал значительное влияние на ее мировосприятие. По словам Полтавской, у нее исчез страх публичных выступлений. К тому же супруга Остапчука рассказала, что меньше стала обращать внимание на осуждение других. Владимир также помог Екатерине почувствовать себя увереннее и женственнее, оставив все комплексы в прошлом.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Меня очень изменил Вова. Я стала более открытой к публичным мероприятиям. Меня сейчас гораздо меньше волнует мнение других людей. Я стала более нежной и уверенной в себе. Я больше не загоняюсь по поводу питания. Я приняла свое тело (ну почти)", – откровенно ответила Полтавская.

Однако блогерша не стала скрывать и негативных изменений, которые с ней произошли за последний период. Она отметила, что вместе с тем стала более тревожной и всегда опаздывает.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

"В то же время я стала более тревожной и начала опаздывать. Раньше никогда не опаздывала", – добавила Екатерина.

Напомним, недавно жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская подвергла резкой критике интервью Маше Ефросининой и Ани Тринчер. Полтавская упрекнула Ефросинину в том, что она пристыдила Тринчер за приобретение ценных вещей во время войны.

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