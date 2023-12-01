23-летняя жена Владимира Остапчука призналась, общается ли с его детьми от первого брака

Также Катя поделилась, что ее раздражает в муже.

Жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила на их вопросы.

В частности, люди поинтересовались у 23-летней избранницы ведущего, общается ли она с детьми Остапчука от первого брака с Еленой Войченко. Как известно, у Владимира есть 9-летняя дочь Эмилия и 5-летний сын Эван-Александр.

Владимир Остапчук с дочерью / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

По словам Полтавской, она пока не видит в этом смысла и объяснила почему:

"Малые живут в Канаде. Я пока не вижу в этом смысла. У них есть мама и папа. Если бы они жили в Украине и я с ними виделась, то, конечно, общалась бы", – прокомментировала Полтавская.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Также она откровенно призналась, что ее раздражает в муже:

"То, что он очень любит чистоту. Я тоже ее люблю, но не настолько. Сегодня разбудил меня тем, что пылесосил, например", – рассказала Екатерина.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская ответила на слухи о беременности. Девушка призналась, ждут ли они с ведущим пополнения. Ранее Екатерина не раз говорила, что они с Владимиром планируют детей, а она лично мечтает по меньшей мере о трех потомках.

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