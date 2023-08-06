23-летняя жена Владимира Остапчука резко ответила на упреки, что шоумен ее полностью содержит

У Екатерины есть определенная позиция по этому вопросу.

Жена ведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская пообщалась с подписчиками своей страницы в Instagram.

В частности, Екатерина не оставила без внимание вопроса от фанатки, как Полтавская относится к тому, что Остапчук ее содержит и считает ли она это вообще приемлемым.

Жена шоумена задала ответный риторический вопрос, почему это может считаться неприемлемым. Также Екатерина отметила, что она выбирает быть счастливой, а не доказывать что-то кому-то:

Владимир Остапчук с женой

"А почему я должна на это отвечать и что за наезды? Да, Вова меня полностью обеспечивает, но я зарабатываю, потому что считаю, что женщина должна иметь свои средства, чтобы чувствовать себя свободной. Не беспокойтесь, я хорошо чувствую себя в плане собственных финансов, но как это может мешать тому, что мой муж обеспечивает семью?" – написала в своем фотоблоге Екатерина.

Жена Владимира Остапчука пообщалась с фанами / Фото: instagram.com/poka.tya

Также у жены Остапчука поинтересовались, встречалась бы она с мужчиной, который зарабатывает вдвое меньше ее. На что Полтавская ответила: "Для чего? Бедно жить я и сама могу".

Екатерина добавила, что если говорить серьезно на эту тему, то она бы не стала встречаться с таким мужчиной. По мнению девушки, мужчина должен зарабатывать больше.

Жена Владимира Остапчука пообщалась с фанами / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука похвасталась дорогим подарком от мужа. Шоумен презентовал любимой изысканные босоножки от известного бренда.

Читайте также: