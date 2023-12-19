23-летняя жена Владимира Остапчука снялась топлес и ошеломила стройной фигурой

Блогерша опубликовала довольно пикантный снимок.
23-летняя жена Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — снялась топлес и изрядно взбудоражила воображение подписчиков.
Катя поделилась пикантным снимком в своем Instagram. На фото блогерша позировала перед зеркалом топлес в одних лишь трусах. Избранница шоумена посветила изрядно стройной и подтянутой фигурой.
Как поделилась Полтавская, снимок она сделала перед тем, как ей должны были делать массаж. Не забыла блогерша и пошутить на эту тему. Дело в том, что вскоре жена Остапчука открывает в центре Киева студию массажа и лазерной эпиляции. Поэтому, как отметила Екатерина, она проверяет своих конкурентов.
"После завтрака на массаж. Это часть моей работы – проверять конкурентов", — написала блогерша и добавила смеющийся смайлик.
Напомним, недавно Екатерина Полтавская рассказала, как изменилась в отношениях с Владимиром Остапчуком. Блогерша откровенно призналась, как муж повлиял на нее.
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