23-летняя жена Владимира Остапчука снялась топлес и ошеломила стройной фигурой

23-летняя жена Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — снялась топлес и изрядно взбудоражила воображение подписчиков.

Катя поделилась пикантным снимком в своем Instagram. На фото блогерша позировала перед зеркалом топлес в одних лишь трусах. Избранница шоумена посветила изрядно стройной и подтянутой фигурой.

Как поделилась Полтавская, снимок она сделала перед тем, как ей должны были делать массаж. Не забыла блогерша и пошутить на эту тему. Дело в том, что вскоре жена Остапчука открывает в центре Киева студию массажа и лазерной эпиляции. Поэтому, как отметила Екатерина, она проверяет своих конкурентов.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

"После завтрака на массаж. Это часть моей работы – проверять конкурентов", — написала блогерша и добавила смеющийся смайлик.

Напомним, недавно Екатерина Полтавская рассказала, как изменилась в отношениях с Владимиром Остапчуком. Блогерша откровенно призналась, как муж повлиял на нее.

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