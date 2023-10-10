23-летняя жена Владимира Остапчука восхищала нежными поцелуями с ведущим на камеру

Третья жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, поделилась романтическими кадрами вместе со своим мужем.

Фотографии вместе с любимой шоумен опубликовал в своих Instagram-stories. Пара позировала дома у зеркала перед выходом на светское мероприятие. Как стало известно, пара стала приглашенными гостями на благотворительном шоу Евгения Кота и его супруги Натальи Татаринцевой.

"На культурное мероприятие", — подписала совместные фото избранница Остапчука.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Улыбающаяся пара показала свои романтические чувства на камеру – Владимир нежно обнимал Екатерину за талию и нежно поцеловал ее в губы.

Для совместного выхода Остапчук и Полтавская выбрали образы в цветовой гамме. Екатерина выбрала брюки серого цвета с объемным пояском и лонгсливом черного цвета, а Владимир предпочел черные джинсы и черную рубашку.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

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