23-летняя звезда "Русалочки" Холли Бейли впервые стала мамой и показала фото новорожденного сына

Звезда фильма "Русалочка", американская актриса Холли Бейли родила первенца и показала его первое фото.

Радостной новостью 23-летняя знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка опубликовала снимок, на котором вместе со своим бойфрендом, рэпером DDG, осторожно держит руку малыша. Как отметила знаменитость, появление на свет ее сына – это самое лучшее, что могло произойти с ней в 2023 году.

"Лучшее, что мог сделать для меня 2023 год, это принести мне моего сына. Добро пожаловать в мир, мой ореол", — подписала фотография актриса.

Холли Бейли с сыном / Фото: Associated Press

Кстати, на крошечной руке новорожденного сына Бейли виднелся золотой браслет, на котором была надпись "Halo", что переводится на украинский язык как "Хейло". Вероятно, именно так зовут сына артистки.

Отметим, отцом сына Холли Бейли стал рэпер и блогер DDG. Парочка начала встречаться в конце 2021 года. Уже осенью 2023 года начали распространяться слухи, что актриса беременна. Она активно начала скрывать животик и носить свободную одежду. Тем не менее, у папарацци иногда получалось сфотографировать актрису так, что было заметно ее интересное положение.

Холли Бейли с бойфрендом / Фото: Associated Press

Напомним, недавно украинская актриса Виктория Варлей сообщила, что в положении. Знаменитость уже рассекретила пол будущего ребенка.

Читайте также: