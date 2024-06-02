23-летнюю жену Владимира Остапчука госпитализировали в больницу

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогерша и бизнесвумен Екатерина Полтавская – заставила своих подписчиков очень сильно волноваться.

Избранница шоумена сообщила, что попала в больницу. В своем Instagram блогерша опубликовала фото из больничной палаты. На снимке виднеется только рука Полтавской, которая лежала на кровати. В частности, в больнице Екатерине поставили капельницу.

"Госпитализировали", – коротко подписала снимок из больницы жена Владимира Остапчука.

Жена Владимира Остапчука в больнице / Фото: instagram.com/poka.tya

Екатерина не стала вдаваться в подробности и рассказывать, что с ней случилось и почему ей понадобилась помощь врачей. К слову, Владимир Остапчук пока тоже ничего не комментирует.

Напомним, недавно и самому шоумену была необходима медицинская помощь. Остапчуку пришлось вызвать скорую, после чего его госпитализировали. Ведущий уже рассказал, что его беспокоило и назвал диагноз, который ему поставили врачи.

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