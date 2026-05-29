24-летний автор "Смарагдового неба" DREVO женился: какой была звездная свадьба и первые фото с праздника

DREVO с женой

Известный украинский певец DREVO женился на возлюбленной Яне Рудник и опубликовал первые фото со свадьбы и показал детали романтической церемонии, которые мгновенно разлетелись по Сети.

Артист, настоящее имя которого Максим Деревянчук, сообщил о женитьбе 29 мая. Вместе с женой они опубликовали серию свадебных кадров. Праздничный день пара провела в сдержанной, но элегантной атмосфере. Жених выбрал классический черный смокинг с белой рубашкой и бабочкой. Яна появилась в традиционно белом платье, украшенном открытыми плечами и длинной фатой с кружевом. Особым акцентом стал букет из белых пионов, который дополнил нежный образ.

«Под звуки гонга», — написал артист под свадебными фотографиями.

Публикация сразу собрала волну поздравлений от поклонников и друзей пары. Поклонники отметили, что кадры выглядят кинематографично и очень нежно. Гармонию снимков подчеркнула не столько торжественность, сколько близость и спокойствие момента.

История пары длится уже не первый год. Они знакомы еще с родного Вараша на Ровенщине, где и началась их связь. Впоследствии отношения переросли в роман, который постепенно стал публичным и узнаваемым среди поклонников артиста. Также известно, что Яна была причастна к творческому старту певца — именно она вдохновила его на развитие и даже предложила первые строки будущего хита «Смарагдове небо».

