24-летний блогер Дмитрий Варварук озадачил именем для новорожденного сына: "Это реально п*здец"

Украинский блогер-миллионник Дмитрий Варварук, месяц назад впервые ставший отцом, покрестил своего крошечного сына.

На странице в Instagram известный блогер из Ивано-Франковска поделился фотографиями с таинства крещения. Тогда же Варварук рассекретил, как они с женой Яной назвали сына. Дмитрий гордо заявил, что назвал мальчика Хайп.

Дмитрий Варварук покрестил сына / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Кумовья Дмитрия Варварука / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

В подтверждение своих слов Варварук показал свидетельство о рождении малыша, где указано его полное имя – Варварук Хайп Дмитриевич.

Дмитрий Варварук назвал сына Хайп / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

"Еще в начале мы с Яной договорились, что имя выбираю я. Хотя она не соглашалась со мной, слово было сказано. Вы думали, что я шучу? Можете увидеть сами в свидетельстве написано Варварук Хайп Дмитриевич, а значит и в паспорте так будет! Хотя называть мы его будем по-другому", — прокомментировал отец с фантазией.

Реакция фолловеров блогера не заставила себя ждать. Люди были откровенно ошеломлены поступком Варварука: "Можно было собаку завести, для этого необязательно было рожать ребенка", "Это реально п*здец", "И зачем такое делать? О будущем ребенка не думаешь, только о своем я!", "еще бы назвал Патрон".

Дмитрий Варварук показал, как у него родился сын / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Напомним, первенец Дмитрия Варварука и его супруги Яны появился на свет 25 января 2023 года. Блогер в прямом эфире рассказывал и показывал, как его жена рожала.

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