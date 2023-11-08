24-летний блогер Дмитрий Варварук попал в жесткую аварию – фото с места происшествия

Украинский блогер-миллионник Дмитрий Варварук сообщил, что сегодня, 8 ноября, попал в жесткую аварию, когда ехал из Житомира в Киев.

О ДТП Варварук рассказал на своей странице в Instagram. Он разместил несколько снимков, сделанных на месте происшествия. "Как сказал мой знакомый: "Поблагодари Бога, что взял деньгами". Не знаю, что сказать. Отойду эмоционально, выйду в сторис. Потому что пока у меня шок…" – описал свое состояние блогер.

Дмитрий Варварук попал в ДТП / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитрий Варварук попал в ДТП / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитрий Варварук попал в ДТП / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Также Варварук сообщил, что на место аварии прибыла скорая и полиция. Есть ли в результате ДТП пострадавшие, блогер не уточнил. Только отметил, что во время дорожно-транспортного происшествия столкнулись несколько машин. Также Варварук не рассказал, что стало причиной аварии.

На место происшествия приехала подруга Варварука по имени Катя, которая на своем авто забрала Дмитрия с другом, который тоже ехал вместе с ним, в Киев.

Блогер Дима Варварук попал в ДТП в Киевской области

Напомним, на днях в аварию также попал известный американский актер, звезда сериала "Наследники" Алан Рак. На своем внедорожнике артист въехал в пиццерию и застрял в стене здания.

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