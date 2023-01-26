24-летний блогер-миллионник Дмитрий Варварук впервые стал отцом и показал, как жена рожала

Известный франковский блогер-миллионник, продюсер, певец Дмитрий Варварук рассказал о пополнении в семье.

25 января Дмитрий и его супруга Яна впервые стали родителями. У супругов родился сын. Об этом Варварук рассказал на странице в Instagram. "18:55. Я стал отцом", — написал в фотоблоге Дмитрий.

Кроме того, в минувший вечер блогер активно делился со своими подписчиками видео с роддома и, в частности, показывал, как его жена проживает все этапы появления ребенка на свет.

Варварук поделился, как чувствовала себя его избранница, когда у нее отошли воды, как ей кололи эпидуральную анестезию, в Telegram-канале делился процессом в голосовых сообщениях. Кроме того, новоиспеченный папа показал и жену и новорожденного сына сразу после появления на свет.

Дмитрий Варварук показал жену в роддоме / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитрий Варварук показал жену в роддоме / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитрий Варварук показал жену в роддоме / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитрий Варварук показал новорожденного сына / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Поклонники поблагодарили Варварука за такую откровенность и поздравили с пополнением в семье: "Поздравляем, мама прекрасна, выглядит мега, справилась на ура! но малой, это копия отца", "Это сегодня они спонсоры моего пробуждения в 6 утра. Потому что дома было уже семь, я так ждала. Еще раз поздравляю, я никогда не ждала так кого-то, как вашего сына", "Как раз на день рождения Зеленского".

Напомним, несколько месяцев назад Дмитрий Варварук рассказал о своей свадьбе и поделился, что она до начала полномасштабного вторжения должна была состояться при участии Олега Винника, должна была быть веселой и активной. В итоге, пара обменялась обетами в Галицком замке и показала фото со свадьбы.

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