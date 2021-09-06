24-летний бойфренд Анны Тринчер подарил маме роскошное авто и довел ее до слез

Мама молодого блогера была ошеломлена презентом.

Любимый украинской певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин порадовал свою маму роскошным подарком.

24-летний парень презентовал родному человеку авто — красный Mercedes. Саша приехал из Киева в родной Бердичев и устроил женщине сюрприз. Она была ошеломлена и не сдержала слез.

Александр Волошин с мамой / instagram.com/voloshyn_xx

В посте Волошин поделился, что когда был 8-летним мальчиком — пообещал маме подарить ей машину и дом в Испании.

"Украина, город Бердичев. Мне лет 8-9, ночь на улице, мы с мамой лежим у меня в детской комнате и мама делает мне массаж. Я обожал "рельсы-рельсы, шпалы-шпалы", даже сейчас прошу иногда ее сделать его. В тот момент я горел футболом, все мои мечты были связаны с тем, что бы стать мировой футбольной звездой... У нас тогда состоялся примерно такой диалог: — Мамочка, я когда вырасту и стану футболистом, куплю тебе дом в Испании и красную машину. — Хорошо сынок! — Честно мам, куплю!". Хотя футболистом я и не стал, я очень горд тем, что смог исполнить одно из своих обещаний и уверен, что дом в Испании/Бердичеве/Киеве, там где захочет мама — тоже не за горами!" — рассказал блогер.

Со своей стороны, мама Саши обратилась ко всем мамам с просьбой верить в своих детей.

Мама Александра Волошина / instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, не так давно Анна Тринчер показала квартиру, в которой переехала вместе с бойфрендом. Влюбленные уже живут вместе.

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