24-летний исполнитель хита "Смарагдове небо" женится: артист сделал предложение возлюбленной

DREVO

Реклама

Исполнитель хита "Смарагдове небо" DREVO, настоящее имя которого Максим Деревянчук, женится.

24-летний артист сделал предложение своей возлюбленной Яне. Об этом избранница музыканта сообщила в Instagram. Девушка певца опубликовала серию фотографий, благодаря которым и стало понятно об изменениях в личной жизни парочки.

DREVO женится

В частности, DREVO сделал предложение Яне. Он подарил ей кольцо с большим драгоценным камнем, а также букет розовых роз. Возлюбленная музыканта на предложение выйти за него замуж ответила согласием.

Реклама

DREVO сделал предложение возлюбленной

После помолвки парочка насладилась романтическим ужином, а также устроили фотосет, чтобы запечатлеть в памяти особенный момент.

DREVO сделал предложение возлюбленной

Напомним, недавно победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень вышла замуж. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать историю любви молодоженов.