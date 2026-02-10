ТСН в социальных сетях

Дата публикации
24-летний исполнитель хита "Смарагдове небо" женится: артист сделал предложение возлюбленной

Избранница музыканта похвасталась кольцом с большим драгоценным камнем.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
DREVO

DREVO

Исполнитель хита "Смарагдове небо" DREVO, настоящее имя которого Максим Деревянчук, женится.

24-летний артист сделал предложение своей возлюбленной Яне. Об этом избранница музыканта сообщила в Instagram. Девушка певца опубликовала серию фотографий, благодаря которым и стало понятно об изменениях в личной жизни парочки.

DREVO женится

DREVO женится

В частности, DREVO сделал предложение Яне. Он подарил ей кольцо с большим драгоценным камнем, а также букет розовых роз. Возлюбленная музыканта на предложение выйти за него замуж ответила согласием.

DREVO сделал предложение возлюбленной

DREVO сделал предложение возлюбленной

После помолвки парочка насладилась романтическим ужином, а также устроили фотосет, чтобы запечатлеть в памяти особенный момент.

DREVO сделал предложение возлюбленной

DREVO сделал предложение возлюбленной

Напомним, недавно победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень вышла замуж. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать историю любви молодоженов.

