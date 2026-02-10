- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 578
- Время на прочтение
- 1 мин
24-летний исполнитель хита "Смарагдове небо" женится: артист сделал предложение возлюбленной
Избранница музыканта похвасталась кольцом с большим драгоценным камнем.
Исполнитель хита "Смарагдове небо" DREVO, настоящее имя которого Максим Деревянчук, женится.
24-летний артист сделал предложение своей возлюбленной Яне. Об этом избранница музыканта сообщила в Instagram. Девушка певца опубликовала серию фотографий, благодаря которым и стало понятно об изменениях в личной жизни парочки.
В частности, DREVO сделал предложение Яне. Он подарил ей кольцо с большим драгоценным камнем, а также букет розовых роз. Возлюбленная музыканта на предложение выйти за него замуж ответила согласием.
После помолвки парочка насладилась романтическим ужином, а также устроили фотосет, чтобы запечатлеть в памяти особенный момент.
Напомним, недавно победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень вышла замуж. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать историю любви молодоженов.