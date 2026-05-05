24-летний Роман Сасанчин впервые поступает в вуз и рассекретил, где и на кого будет учиться

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Победитель "Голосу країни", певец Роман Сасанчин, который недавно удивил заявлением о "Евровидении", впервые будет поступать в вуз.

Планами на будущее образование исполнитель поделился на проекте "Ранок у великому місті". Артист признался, что хотел поступить в вуз еще до начала полномасштабного вторжения. Однако началась война, поэтому Роман Сасанчин поставил в приоритет семью. Сейчас же музыкант решил получать образование по своей сфере деятельности, поскольку понимает, что в профессиональном плане ему это не помешает.

"На самом деле, учиться я хотел еще до полномасштабного вторжения. Потом так завязалось, что война, семья, ребенок, и оно не получилось просто на тот момент. Сейчас я планирую все же по своей сфере получить это образование. Оно мне не просто нужно для галочки, а оно мне действительно нужно в навыках, в работе", - говорит исполнитель.

Роман Сасанчин уже и признался, в какой вуз планирует поступать. Конечно же, артист рассматривает Киевский национальный университет культуры и искусств. Однако в приоритете у певца университет имени Глиэра.

"Ну, и в приоритете как и Поплавского, но больше почему-то мне все же душа лежит к университету имени Глиэра", - делится артист.

