24-летняя Анна Тринчер приобрела роскошное элитное авто: "Подарок себе на день рождения"

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер ошеломила, какой подарок сделала сама себе на день рождения.

Артистке 3 августа исполнилось 24 года. Певица решила осуществить свою мечту. Исполнительница впервые самостоятельно приобрела авто. Анна Тринчер говорит, что купила машину именно ту, которую хотела. Какая точно модель авто - определить сложно. Однако это однозначно машина марки BMW.

"Я помню, как мечтала о первой машине. Ждала, представляла этот момент. И это настоящее чудо, когда осуществляются твои мечты. Я купила машину. Именно ту, которую хотела. Поздравляю себя с этим достижением и искренне надеюсь, что вы порадуетесь вместе со мной", - поделилась артистка.

Новое авто Анны Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Исполнительница говорит, что автомобиль - это не только подарок ей на день рождения, но и вознаграждение за то, что она выбрала именно такой жизненный путь. На достигнутом Анна Тринчер останавливаться не собирается. Певица убеждена, что впереди ее ждут новые вершины.

"Эта машина - моя награда за то, что когда-то я выбрала свой путь и не сошла с него, как бы ни было трудно. Это подарок себе на 24-й день рождения, благодарность за постоянную внутреннюю и внешнюю работу. Впереди еще много работы, но я уже стремительно врываюсь в новый этап своей жизни и беру вас с собой", - подытожила артистка.

